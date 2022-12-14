Гризманн — о финале ЧМ-2022: когда в команде есть Месси — это совершенно другое

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира — 2022 с командой Аргентины.

«Когда в команде есть Лео — это совершенно другое. Мы видели почти все матчи, знаем, как они играют. Это очень сложная команда, они в отличной форме», — цитирует Гризманна L’Équipe.

Франция обыграла в полуфинальном матче Марокко. Встреча проходила в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Дидье Дешама.

В другом полуфинале мундиаля Аргентина одержала разгромную победу над Хорватией — 3:0. Лионель Месси забил гол с пенальти, а также отдал голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Лилиан и Маркус Тюрамы стали первыми отцом и сыном, пробившимися в финал ЧМ по футболу.