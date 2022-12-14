В Монпелье начались беспорядки после победы Франции над Марокко в полуфинале ЧМ-2022

В Монпелье после полуфинала чемпионата мира-2022 Франция — Марокко начались беспорядки между болельщиками команд.

Как сообщает Le Figaro, среди обеих сторон есть раненные.

Франция обыграла в полуфинальном матче Марокко. Встреча проходила в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Дидье Дешама.

В составе французской сборной отличились Тео Эрнандес (5-я минута), Коло Муани (79-я).

Франция вышла в финал турнира в Катаре, где сыграет с Аргентиной.

Ранее сообщалось, что Франция выиграла все семь матчей плей-офф ЧМ с 2018 года.