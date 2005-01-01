Дешам заявил, что Рабьо и Упамекано смогут сыграть в финале ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о самочувствии полузащитника Андриена Рабьо и защитника Дайота Упамекано.

«Упамекано болеет после субботнего матча с Англией… У Рабьо, к сожалению, то же самое», — цитирует Дешама RMC Sport.

Встреча проходила в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Дидье Дешама.

В составе французской сборной отличились Тео Эрнандес (5-я минута), Коло Муани (79-я)

Франция вышла в финал турнира в Катаре, где сыграет с Аргентиной.

Ранее сообщалось, что Дешам стал четвёртым тренером в истории, вышедшим в финал на двух ЧМ подряд.