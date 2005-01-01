Коло Муани — о выходе Франции в финал ЧМ-2022: мы всё поймём завтра утром

Нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани поделился эмоциями от полуфинального матча чемпионата мира — 2022 с национальной командой Марокко.

«О своём голе я могу сказать, что правильно поступил, следуя за Мбаппе, потому что он выполнил всю работу. На данный момент я этого ещё не осознаю. Мы всё поймём завтра утром», — приводит слова Коло Муани RMC Sport.

Встреча проходила в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Дидье Дешама.

В составе французской сборной отличились Тео Эрнандес (5-я минута), Коло Муани (79-я).

Франция вышла в финал турнира в Катаре, где сыграет с Аргентиной.

Ранее сообщалось, что Коло Муани стал третьим по скорострельности футболистом на ЧМ после выхода на замену.