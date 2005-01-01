Дрогба: сборная Марокко отдала всё ради победы, но Франция их наказала

Бывший нападающий сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба поделился эмоциями от полуфинального матча чемпионата мира — 2022 между сборными Франции и Марокко.

«Я видел отличную марокканскую команду, которая отдала всё ради победы. На самом деле они не были сосредоточены на финальном пасе, чтобы забить гол, и были наказаны командой Франции», — цитирует Дрогбу ВВС.

Встреча проходила в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Дидье Дешама.

В составе французской сборной отличились Тео Эрнандес (5-я минута), Коло Муани (79-я).

Франция вышла в финал турнира в Катаре, где сыграет с Аргентиной.

Ранее сообщалось, что Франция выиграла все семь матчей плей-офф ЧМ с 2018 года.