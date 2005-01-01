Льорис: Франция изрядно натерпелась в матче с Марокко

Голкипер сборной Франции Уго Льорис прокомментировал победу своей команды над Марокко в полуфинале чемпионата мира в Катаре.

«Мы изрядно натерпелись сегодня. Мы подарили себе прекрасную возможность вписать сборную Франции в историю футбола, ведь это второй финал за четыре года. В воскресенье нам придется задействовать все свои ресурсы. Это будет отличный финал», — цитирует Льориса BeInSports.

Встреча полуфинала Франция — Марокко проходила в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Дидье Дешама.

Аргентина в полуфинале мундиаля одержала разгромную победу над Хорватией — 3:0. Лионель Месси забил гол с пенальти, а также отдал голевую передачу.

Франция вышла в финал турнира в Катаре, где сыграет с Аргентиной.

Ранее Макрон поздравил сборную Франции с выходом в финал ЧМ-2022.