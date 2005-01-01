Терри: ожидал от Франции гораздо большего, учитывая их игроков

Бывший капитан «Челси» Джон Терри поделился эмоциями от полуфинального матча чемпионата мира — 2022 между сборными Франции и Марокко.

«Франция нашла способ победить. Но я ожидал от них гораздо большего, учитывая игроков, которые у них есть», — приводит слова Терри официальный сайт ФИФА.

Встреча проходила в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Дидье Дешама.

В составе французской сборной отличились Тео Эрнандес (5-я минута), Коло Муани (79-я).

Франция вышла в финал турнира в Катаре, где сыграет с Аргентиной.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал выход национальной команды в финал чемпионата мира в Катаре.