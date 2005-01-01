Фофана: в раздевалке у Макрона не было слов, он просто сказал «поздравляю»
Защитник сборной Франции Уэсли Фофана поделился эмоциями от полуфинального матча чемпионата мира — 2022 с национальной командой Марокко.
«На данный момент я не осознаю, что буду играть в финале. В раздевалке у Эммануэля Макрона не было слов, он просто сказал «поздравляю», — цитирует Фофана RMC Sport.
Встреча проходила в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Дидье Дешама.
В составе французской сборной отличились Тео Эрнандес (5-я минута), Коло Муани (79-я).
Франция вышла в финал турнира в Катаре, где сыграет с Аргентиной.
Ранее сообщалось, что Дешам стал четвёртым тренером в истории, вышедшим в финал на двух ЧМ подряд.