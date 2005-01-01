Морган: Франция выиграет ЧМ-2022 и разобьёт сердце Месси

Журналист Пирс Морган прокомментировал выход сборной Франции в финал чемпионата мира — 2022.

«А я думаю, что Франция в любом случае выиграет чемпионат мира и разобьёт сердце Месси», — цитирует Моргана talkSPORT.

Франция обыграла в полуфинальном матче Марокко. Встреча проходила в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Дидье Дешама.

В составе французской сборной отличились Тео Эрнандес (5-я минута), Коло Муани (79-я).

Франция вышла в финал турнира в Катаре, где сыграет с Аргентиной.

Ранее сообщалось, что Лилиан и Маркус Тюрамы стали первыми отцом и сыном, пробившимися в финал ЧМ по футболу.