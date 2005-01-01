Главный тренер Марокко: мы выложились по максимуму, но за малейшую ошибку приходится платить
Главный тренер Марокко Валид Реграги прокомментировал поражение от команды Франции в полуфинале чемпионата мира.
«Мы выложились по максимуму, это самое главное. У нас было несколько травм, мы потеряли Агерда на разминке, Саисса, Мазрауи в перерыве... Но мне нечего сказать, за малейшую ошибку приходится платить», — приводит слова Реграги RMC Sport.
Встреча полуфинала Франция — Марокко проходила в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Дидье Дешама.
Аргентина в полуфинале мундиаля одержала разгромную победу над Хорватией — 3:0. Лионель Месси забил гол с пенальти, а также отдал голевую передачу.
Франция вышла в финал турнира в Катаре, где сыграет с Аргентиной.
Ранее защитник сборной Франции Тео Эрнандес высказался о финале ЧМ-2022 с Аргентиной.