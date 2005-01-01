Дешам: на чемпионате мира просто не бывает, успех всё компенсирует Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился эмоциями от полуфинального матча чемпионата мира — 2022 с национальной командой Марокко.

«Уже месяц мы вместе с игроками. Просто не бывает. Но мы испытываем радость. Успех всё компенсирует моим игрокам, команде. В воскресенье мы поборемся за титул», — приводит слова Дешама официальный сайт ФИФА.

Встреча проходила в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» и завершилась со счётом 2:0.

В составе французской сборной отличились Тео Эрнандес (5-я минута), Коло Муани (79-я).

Франция вышла в финал турнира в Катаре, где сыграет с Аргентиной.

Ранее сообщалось, что Франция выиграла все семь матчей плей-офф ЧМ с 2018 года.