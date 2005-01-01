Аршавин: Роналду будет рыдать и включит какую-нибудь тумбу-юмбу, чтобы Месси не выиграл ЧМ

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин считает, что португалец Криштиану Роналду будет болеть против форварда сборной Аргентины Лионеля Мессии в финале чемпионата мира по футболу 2022 года с командой Франции.

«Знаете, кто будет главным зрителем финала ЧМ-2022? Криштиану Роналду. Он будет больше всех рыдать, грызть ногти, может, ещё тумбу-юмбу какую-нибудь включит, чтобы Месси не выиграл», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Франция в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» нанесла поражение Марокко со счётом 2:0. Мячи забили Тео Эрнандес (5-я минута), Коло Муани (79-я).

Франция вышла в финал турнира в Катаре, где сыграет 18 декабря с Аргентиной. Встреча начнётся в 18:00 мск.

Таким образом, Франция второй раз подряд сыграет в финале чемпионата мира.

Ранее Франция в четвёртый раз в истории вышла в финал ЧМ по футболу.