Канчельскис: Франция заслуженно выиграла в хорошей, красивой игре

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился эмоциями от полуфинального матча чемпионата мира — 2022 между национальными командами Франции и Марокко.

«Франция заслуженно выиграла. Хорошая, красивая игра. Если бы французы забили второй гол в первом тайме, было бы неинтересно. А так интрига сохранилась», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Встреча проходила в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Дидье Дешама.

В составе французской сборной отличились Тео Эрнандес (5-я минута), Коло Муани (79-я)

Франция вышла в финал турнира в Катаре, где сыграет с Аргентиной.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам стал четвёртым тренером в истории, вышедшим в финал на двух чемпионатах мира подряд.