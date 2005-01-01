Тео Эрнандес: Франция будет усердно работать, чтобы выиграть финал с Аргентиной

Защитник сборной Франции Тео Эрнандес высказался о финале ЧМ-2022 с Аргентиной.

«Играть в двух финалах подряд — невероятно. Мы проделали отличную работу, это было тяжело. Мы знаем, что финал с Аргентиной будет отличным матчем, мы будем усердно работать, чтобы выиграть эту встречу», — приводит слова Эрнандеса журналист Джанлука Ди Марцио.

Встреча полуфинала Франция — Марокко проходила в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Дидье Дешама.

Аргентина в полуфинале мундиаля одержала разгромную победу над Хорватией — 3:0. Лионель Месси забил гол с пенальти, а также отдал голевую передачу.

Франция вышла в финал турнира в Катаре, где сыграет с Аргентиной.

Ранее бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился эмоциями от полуфинального матча чемпионата мира — 2022 между национальными командами Франции и Марокко.