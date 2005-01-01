Ширер: сборная Марокко заставила Францию понервничать в матче 1/2 финала ЧМ

Нападающий сборной Англии Алан Ширер высказался о результате матча 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2022 года Франция — Марокко.

«Время от времени марокканцы заставляли французов нервничать. Но они, не показывая по-настоящему хорошую игру, смогли найти способ победить. Эту команду трудно обыграть», — цитирует Ширера BBC.

При этом он подчеркнул, что сборная Марокко может очень гордиться выходом в полуфинал первенства планеты.

«Их болельщики провели прекрасное время и получили истинное наслаждение», — добавил Ширер.

Встреча проходила в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Дидье Дешама.

В составе французской сборной отличились Тео Эрнандес (5-я минута), Коло Муани (79-я).

Франция вышла в финал турнира в Катаре, где сыграет 18 декабря с Аргентиной. Встреча начнётся в 18:00 мск.

Ранее Франция в четвёртый раз в истории вышла в финал ЧМ по футболу.





