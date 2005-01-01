Коло Муани стал третьим по скорострельности футболистом на ЧМ после выхода на замену

Сборная Франции одержала победу над командой Марокко в матче 1/2 финала чемпионата мира — 2022.

Встреча проходила в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Дидье Дешама. В составе французской сборной отличились Тео Эрнандес (5-я минута), Коло Муани (79-я).

Таким образом, Муани забил спустя 44 секунды после выхода на поле — это третий по скорости гол запасного на мундиале.

Быстрее забивали только уругваец Ричард Моралес с Сенегалом в 2002 году (16 секунд) и датчанин Эббе Санд с Нигерией в 1998 году (26 секунд).

Ранее Дешам стал четвёртым тренером в истории, вышедшим в финал на двух ЧМ подряд.