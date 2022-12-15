Винер — об отстранении россиян: когда звёзд нет, это уже мёртвый вид спорта

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер высказала мнение о мировом спорте в отсутствие представителей России.

«Я думаю, что люди всегда ходят смотреть звёзд. А когда звёзд нет, это уже становится мёртвый вид спорта. Зрителям всё равно, кто занимает первые места, им нужна звезда. А наши дети всегда были звёздами», — сказала Винер в программе «Легенда» на RTVI.

По её мнению, Олимпийские игры потеряют, если не будут выступать российские спортсмены. При этом Винер отметила, что это коснётся не только художественной гимнастики, но и фигурного катания.

Из-за санкций Международного олимпийского комитета (МОК) российские атлеты могут потерять возможность принять участие в квалификационных соревнованиях к летним Играм 2024 года в Париже.

На саммите G20 глава МОК Томас Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.

Ранее Винер предположила, что в азиатских странах может появиться альтернатива Олимпийским играм.