Федун — о полуфинале ЧМ Франция — Марокко: всё, кроме подхода к стадиону, прекрасно

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался об организации полуфинального матча чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Франции и Марокко.

«Великолепно. Всё, кроме подхода к стадиону, прекрасно. Долго — почти полтора часа добираться. А так — прекрасная организация, прекрасный матч», — цитирует Федуна «Матч ТВ».

Встреча проходила в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Дидье Дешама.

В составе французской сборной отличились Тео Эрнандес (5-я минута), Коло Муани (79-я).

Франция вышла в финал турнира в Катаре, где сыграет 18 декабря с Аргентиной. Встреча начнётся в 18:00 мск.

Таким образом, Франция второй раз подряд сыграет в финале чемпионата мира (2018).

Ранее Франция в четвёртый раз в истории вышла в финал ЧМ по футболу.