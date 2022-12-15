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Овечкин — о 800-й шайбе в НХЛ: это огромное число

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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о 800-й шайбе в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Это огромное число. Без моих товарищей по команде, без организации, болельщиков, моей семьи я бы никогда не забил столько голов и никогда бы не говорил с вами о таких числах», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

В матче с «Чикаго Блэкхоукс» (7:3) россиянин отметился хет-триком и результативной передачей. Таким образом, хоккеист достиг отметки 800 голов за карьеру в НХЛ. Нападающему осталось оформить один гол, чтобы догнать Горди Хоу (801), который занимает второе место в списке лучших снайперов лиги за всю её историю. На первой позиции располагается Уэйн Гретцки (894).

Ранее Овечкин рассказал о секрете своей результативности.



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