Причиной смерти американского журналиста на ЧМ в Катаре стал разрыв аневризмы аорты

Селин Гауднер, вдова Гранта Валя, рассказала о причинах смерти американского журналиста на чемпионате мира по футболу в Катаре.

«Ему была сделана аутопсия в Нью-Йорке, и ее результаты показали, что у него случился разрыв аневризмы аорты», — цитирует Гауднер телеканал CBS.

49-летний репортёр почувствовал себя плохо и потерял сознание. Врачи прибывшей скорой в течение 30 минут оказывали ему помощь на стадионе. Однако спасти журналиста медикам не удалось.

Информацию о смерти американца подтвердила Федерация футбола США в Twitter.

Несколькими днями ранее Валь обращался в медицинский центр в Дохе из-за недомогания. Ему поставили диагноз «бронхит» и выписали лекарства.

Ранее сообщалось, что болельщик сборной Уэльса Кевин Дэвис умер на чемпионате мира 2022 года в Катаре.