Сборная Франции по футболу второй раз подряд сыграет в финале ЧМ-2022
Сборная Франции одержала победу над командой Марокко в матче 1/2 финала чемпионата мира — 2022.
Встреча проходила в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Дидье Дешама.
В составе французской сборной отличились Тео Эрнандес (5-я минута), Коло Муани (79-я)
Франция вышла в финал турнира в Катаре, где сыграет с Аргентиной.
Таким образом, Франция второй раз подряд сыграет в финале чемпионата мира (2018).
Ранее Франция в четвёртый раз в истории вышла в финал ЧМ по футболу.