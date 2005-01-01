Трезеге — об Аргентине в финале ЧМ-2022: людям нужны эмоции, чтобы забыть о проблемах в стране

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Давид Трезеге высказался о попадании сборной Аргентины в финал чемпионата мира — 2022.

«Аргентина — это чистые эмоции. Мы видим это в провинциях и на окраинах. Им нужно удовлетворение, чтобы забыть об экономических и социальных проблемах, от которых страдает страна», — цитирует Трезеге As.

Аргентина обыграла Хорватию в полуфиналььном матче чемпионата мира — 2022. Встреча проходила на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле и завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Лионеля Скалони.

Аргентина вышла в финал турнира в Катаре, где сыграет с победителем игры Франция — Марокко.

Ранее бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказал своё мнение о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси.