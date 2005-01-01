Морган: Марадона — величайший аргентинец в истории футбола, Месси даже тут не лучший

Журналист Пирс Морган считает, что Диего Марадона как футболист был лучше Лионеля Месси.

«Диего Марадона, по моему мнению, величайший аргентинец в истории футбола. Месси даже тут не лучший… Я могу набрать много фактов, которые приведут к выводу не только о том, что Роналду величайший в истории, но и о том, что Месси — лишь второй из величайших аргентинцев», — цитирует Моргана talkSPORT.

Напомним, что Аргентина в полуфинальном матче чемпионата мира — 2022 одержала разгромную победу над Хорватией — 3:0. Лионель Месси открыл счёт в матче с пенальти. Аргентинский форвард отличился на 34-й минуте. 11-метровый был назначен после нарушения в штрафной площади голкипера балканской команды Доминика Ливаковича. Также дубль оформил Хулиан Альварес.

В финале турнира подопечные Лионеля Скалони сыграют с победителем пары Франция — Марокко.

Ранее бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро высказался о состоянии Месси после матча с Хорватией.