Гончаренко: Щербакова внесла большой вклад в популяризацию фигурного катания

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко оценила вклад олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Анны Щербаковой в развитие фигурного катания в России.

«Это знаменательное событие не только для неё, но и для всех нас. Хочется отметить, что она внесла большой вклад в популяризацию нашего вида спорта», — цитирует Инну Гончаренко ТАСС.

Она подчеркнула, что благодаря Щербаковой российское фигурное катание в последнее время у всех на слуху и на виду.

«Хочется её поздравить и пожелать, конечно, здоровья и дальнейших творческих успехов», — сказала Гончаренко.

Напомним, что Щербакова выиграла индивидуальный турнир на Олимпийских играх в Пекине. Второй стала Александра Трусова. Камила Валиева финишировала четвёртой.

Щербакова 14 декабря стала лауреатом Национальной спортивной премии в категории «Спортсменка года».

Ранее сообщалось, что Щербакова включена в список номинантов на премию Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards.