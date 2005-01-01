Новиков: Акинфеев гораздо надёжнее вратаря сборной Хорватии Ливаковича

Бывший вратарь сборной СССР по футболу Валерий Новиков сравнил игру голкиперов московского ЦСКА Игоря Акинфеева и команды Хорватии Доминика Ливаковича.

«Игорь выше уровнем, на мой взгляд. Ливакович хорошо провёл матч с Бразилией, отразил пенальти, это, конечно, показатель. А вот во встрече с Аргентиной ему было сложно, хотя Доминик и выручал в некоторых моментах», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

По его мнению, аргентинцы (3:0) полностью переиграли хорватов в матче 1/2 финала ЧМ-2022.

«Шансов помочь команде у Ливаковича не было», — добавил Новиков.

Хорватия в матче 1/4 финала переиграла по пенальти Бразилию (2:1). Ливакович отбил один удар с точки.

Хорватский вратарь установил рекорд текущего турнира по сейвам (11) во встрече с Бразилией. Он также повторил рекорд чемпионатов мира по отражённым пенальти в послематчевых сериях. Ливакович парировал уже четыре удара с 11-метровой отметки на ЧМ-2022.

Ранее бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили назвал главного кандидата на звание лучшего вратаря чемпионата мира по футболу в Катаре.