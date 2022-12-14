Бойца ММА Новосёлова просят приговорить к шести годам колонии по делу об изнасиловании
Гособвинение просит суд приговорить Новосёлова к шести годам колонии строгого режима, сообщает ТАСС.
Адвокат спортсмена Дмитрий Трубин подчеркнул, что сам Новосёлов настаивает на оправдании.
«Так как в деле нет события преступления», — сказал Трубин.
Напомним, что Новосёлов 27 марта был задержан в Москве после возвращения с Украины сотрудниками правоохранительных органов и доставлен в полицейский участок. Он обвиняется в изнасиловании 18-летней девушки.
49-летний боец является чемпионом Европы по самбо, а в MMA на его счету 11 побед, два поражения и одна ничья.
Ранее сообщалось, что в Тушинском суде Москвы вынесли решение арестовать Новосёлова по обвинению в изнасиловании.