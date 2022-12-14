Валиева и Туктамышева выступят на чемпионате России по фигурному катанию

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили, что олимпийская чемпионка Камила Валиева примет участие в чемпионате страны.

Также на соревнования заявилась чемпионка мира Елизавета Туктамышева, сообщает пресс-служба ФФККР.

В состав участниц женского турнира также вошли: Софья Акатьева, Алина Горбачёва, Ксения Гущина, София Захарова, Анастасия Зинина, Агнета Латушкина, Софья Муравьёва, Виктория Нестерова, Мария Парамонова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Ксения Синицына, Александра Трусова, Виктория Федянина, Анна Фролова и Вероника Яметова.

У мужчин на чемпионате выступят: Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев, Андрей Анисимов, Роман Атояр, Матвей Ветлугин, Пётр Гуменник, Артур Даниелян, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Владислав Катичев, Артём Ковалёв, Михаил Коляда, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалёв, Иван Попов, Александр Самарин, Евгений Семененко и Илья Яблоков.

В соревнованиях пар выступят: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Виктория Васильева и Роман Запорожец, Ясмина Кадырова и Валерий Колесов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, Евгения Тарасова и Владимир Морозов и ещё шесть пар.

В танцах на льду примут участие: Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, Софья Тютюнина и Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин и ещё 12 пар.

Чемпионат России пройдёт с 22 по 25 декабря в Красноярске.

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