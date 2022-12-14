Медведеву огорчает отсутствие сборной России по футболу на чемпионате мира в Катаре

Призёр Олимпийских игр Евгения Медведева выразила сожаление, что сборная России не принимает участия в чемпионате мира по футболу 2022 года.

«Меня лично огорчает отсутствие сборной России по футболу на чемпионате мира. Но я не хочу углубляться в этот вопрос. Это не моё дело», — цитирует Медведеву Газета.Ru.

Она призналась, что смотрела матчи ЧМ-2022 с участием сборных Японии, Испании и Германии.

«Но говорить, что я слежу, не отрываясь от телевизора, я не могу», — добавила Медведева.

В финал первенства планеты пробилась Аргентина. Во втором полуфинале встречаются команды Франции и Марокко. Матч за золотые медали состоится 18 декабря.

Ранее бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о шансах сборной Марокко в полуфинале чемпионата мира в Катаре с командой Франции.