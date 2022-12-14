Чайковская: кандидатура Щербаковой достойная, она заслуженно стала спортсменкой года

Заслуженный тренер Елена Чайковская высказалась о признании фигуристки Анны Щербаковой спортсменкой года.

«Кандидатура Щербаковой достойная, она героиня и заслуженно победила в этой номинации. Поздравляю её, она замечательная девушка», — цитирует Чайковскую «Матч ТВ».

Напомним, что Щербакова выиграла индивидуальный турнир на Олимпийских играх в Пекине. Второй стала Александра Трусова. Камила Валиева финишировала четвёртой.

Ранее президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о признании Щербаковой спортсменкой года.