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Лайшев — о признании Щербаковой спортсменкой года: природа одарила её большим талантом

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Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о признании фигуристки Анны Щербаковой спортсменкой года.
Лайшев — о признании Щербаковой спортсменкой года: природа одарила её большим талантом
  • РИА Новости

«Природа одарила её большим талантом. Очень рад этой победе Ани и поздравляю её. Я рад за Щербакову и за всё фигурное катание», — цитирует Лайшева «Матч ТВ».

По его словам, 18-летняя россиянка является обаятельным, умным и воспитанным человеком.

Напомним, что Щербакова выиграла индивидуальный турнир на Олимпийских играх в Пекине. Второй стала Александра Трусова. Камила Валиева финишировала четвёртой.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова объяснила, кого считает лучшей фигуристкой.

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