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Гендиректор «Зенита»: мы подадим апелляцию на отстранение игроков за драку

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев дал понять, что петербургский клуб продолжит отстаивать права своих футболистов после драки с игроками московского «Спартака».

«Апелляции на отстранение «Зенит» уже подавал, ещё будем подавать, дата уже назначена. Мы получили решение, сейчас будем подавать. Кстати, «Спартак» тоже собирается подавать. Не знаю, на что они будут подавать», — цитирует Медведева РИА Новости.

При этом он не стал делать прогнозов на исход рассмотрения апелляции.

Драка произошла в матче шестого тура Кубка России. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) 1 декабря принял решение дисквалифицировать Малкома, Вильмара Барриоса, Родригао, Александра Селихова, Шамара Николсона и Александра Соболева на шесть матчей Кубка России.

Ранее Массимо Каррера назвал правильным решение дисквалифицировать футболистов «Спартака» и «Зенита».

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