Агуэро рассказал о состоянии Месси после матча с Хорватией

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро высказался о состоянии форварда национальной команды Лионеля Месси после матча с Хорватией.

«Да, мы все видели это и были немного напуганы тем, что он схватился за заднюю поверхность бедра и приводящую мышцу, но я не знаю, откуда у него столько сил. Знаю ли я что-то о его состоянии? Я сказал ему, чтобы он внимательно прислушался к себе», — цитирует Агуэро La Nacion.

Аргентина в полуфинале мундиаля одержала разгромную победу над Хорватией — 3:0. Лионель Месси забил гол с пенальти, а также отдал голевую передачу.

В финале турнира подопечные Лионеля Скалони сыграют с победителем пары Франция — Марокко.

Ранее бывший нападающий сборной Бразилии Ривалдо сообщил, за кого планирует болеть в финале чемпионата мира в Катаре.