В «Зените» назвали причину, из-за которой клуб не подпишет Роналду

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что петербургский клуб не намерен подписывать нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Роналду стал свободным агентом? У нас в клубе возрастные ограничения — подписываем игроков до 28 лет» — цитирует Медведева «Чемпионат».

22 ноября стало известно, что «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду.

Напомним, что нападающий дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором раскритиковал руководство МЮ и главного тренера манкунианского клуба Эрика тен Хага.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 16 матчах, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Роналду известен по выступлениям за «Реал Мадрид», «Ювентус» и «Спортинг».

Португалец пять раз становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее сообщалось, что Роналду и агент Жорже Мендеш не могут найти компромисс по поводу будущего футболиста.