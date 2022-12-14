В «Зените» назвали причину, из-за которой клуб не подпишет Роналду
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«Роналду стал свободным агентом? У нас в клубе возрастные ограничения — подписываем игроков до 28 лет» — цитирует Медведева «Чемпионат».
22 ноября стало известно, что «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду.
Напомним, что нападающий дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором раскритиковал руководство МЮ и главного тренера манкунианского клуба Эрика тен Хага.
В нынешнем сезоне футболист принял участие в 16 матчах, забил три мяча и отдал две результативные передачи.
Роналду известен по выступлениям за «Реал Мадрид», «Ювентус» и «Спортинг».
Португалец пять раз становился обладателем «Золотого мяча».
Ранее сообщалось, что Роналду и агент Жорже Мендеш не могут найти компромисс по поводу будущего футболиста.