Ривалдо: я буду болеть за Аргентину в финале чемпионата мира

Бывший нападающий сборной Бразилии Ривалдо сообщил, за кого планирует болеть в финале чемпионата мира в Катаре.

«Мы не увидим сборную Бразилии или Неймара в финале чемпионата мира, поэтому я буду болеть за Аргентину. Месси, у меня нет слов для тебя. Ты и раньше заслуживал стать чемпионом мира. Но Бог всё знает и наградит тебя в это воскресенье. Ты заслужил титул», — написал Ривалдо в социальных сетях.

Аргентина в полуфинале мундиаля одержала разгромную победу над Хорватией — 3:0. Лионель Месси забил гол с пенальти, а также отдал голевую передачу.

В финале турнира подопечные Лионеля Скалони сыграют с победителем пары Франция — Марокко.

Ранее бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци выразил надежду, что Аргентина сможет выиграть мундиаль в Катаре.