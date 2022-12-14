Кремлёв приветствует решение WBA по восстановлению российских и белорусских боксёров в рейтингах

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв высказался о решении Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) восстановить в рейтингах боксёров из России и Белоруссии.

«После нашей личной встречи с президентом Мендосой мы пришли к общему мнению на этот счёт. Я рад, что руководство WBA разделяет этот принцип и приветствую сегодняшнее решение по восстановлению российских и белорусских спортсменов в рейтингах WBA», — приводит слова Кремлёва пресс-служба IBA.

14 декабря WBA восстановила российских и белорусских боксёров в рейтингах.

Напомним, что руководство WBA 1 марта приняло решение временно исключить российских и белорусских боксёров из рейтинговых списков. Решение будет пересматриваться ежемесячно. При этом действующие чемпионы мира или регионов сохранят свой статус. Также в России не проходили бои под эгидой WBA. Российским и белорусским официальным лицам запрещалось участвовать в соревнованиях.

Ранее бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжёлом весе Денис Лебедев рассказал, когда санкции в отношении российских спортсменов начнут ослабевать.