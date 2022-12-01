Матерацци: надеюсь, Аргентина выиграет чемпионат мира

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци надеется, что Аргентина сможет выиграть мундиаль в Катаре.

«Я надеюсь, что Аргентина выиграет чемпионат мира, и я буду рад за Месси. Он восхищался футболом в течение многих лет и заслужил это», — цитирует Матерацци Football Italia.

Аргентина в полуфинале мундиаля одержала разгромную победу над Хорватией — 3:0. Лионель Месси забил гол с пенальти, а также отдал голевую передачу.

В финале турнира подопечные Лионеля Скалони сыграют с победителем пары Франция — Марокко.

Ранее главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о нападающем команды Лионеле Месси.