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Агент Сычевого прокомментировал информацию об отказе «Локомотива» от приобретения форварда

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Агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого Андрей Талаев отреагировал на информацию, что «Локомотив» отказался от трансфера его клиента.
Агент Сычевого прокомментировал информацию об отказе «Локомотива» от приобретения форварда
  • Gettyimages.ru

«Со мной не связывались представители «Локомотива» о выкупе Владимира Сычевого. Всё, что в интернете, — неправда», — цитирует Талаева Sport24.

В текущем сезоне 26-летний футболист провёл 17 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что в «Локомотиве» отказались от трансфера Сычевого.

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