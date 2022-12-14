Агент Сычевого прокомментировал информацию об отказе «Локомотива» от приобретения форварда

Агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого Андрей Талаев отреагировал на информацию, что «Локомотив» отказался от трансфера его клиента.

«Со мной не связывались представители «Локомотива» о выкупе Владимира Сычевого. Всё, что в интернете, — неправда», — цитирует Талаева Sport24.

В текущем сезоне 26-летний футболист провёл 17 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что в «Локомотиве» отказались от трансфера Сычевого.