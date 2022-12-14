Агент Сычевого прокомментировал информацию об отказе «Локомотива» от приобретения форварда
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«Со мной не связывались представители «Локомотива» о выкупе Владимира Сычевого. Всё, что в интернете, — неправда», — цитирует Талаева Sport24.
В текущем сезоне 26-летний футболист провёл 17 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что в «Локомотиве» отказались от трансфера Сычевого.