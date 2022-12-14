Орлов: если Марокко проскочит Францию, они могут выиграть финал

Комментатор Геннадий Орлов оценил шансы сборной Марокко в полуфинале чемпионата мира в Катаре с командой Франции.

«Тренер сборной Марокко фантастически подготовил команду. Какие они быстрые и как ловко работают с мячом! Если Марокко проскочит французов, они могут и финал выиграть», — цитирует Орлова Sport24.

Он добавил, что у игроков команды есть индивидуальное мастерство, но тренер сумел их объединить. По словам комментатора, у марокканцев большая мотивация и энергетика.

Встреча между командами пройдёт 14 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Игра начнётся в 22:00 мск.

Победитель пары сыграет в финале турнира с Аргентиной.

Ранее сообщалось, что Рабьо и Юпамекано изолировали от состава сборной Франции из-за симптомов гриппа.