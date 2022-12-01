Пономарёв считает, что у Франции в матче с Марокко будет мандраж

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира в Катаре между сборными Франции и Марокко.

«Марокканцы сами не ожидали от себя такой прыти. Они уже всё сделали для своей страны, поэтому будут раскрепощены. А вот французы, наоборот, могут зажаться, у них будет мандраж», — цитирует Пономарёва Betonmobile.

Встреча между командами пройдёт 14 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Игра начнётся в 22:00 мск.

Победитель пары сыграет в финале турнира с Аргентиной.

Ранее сообщалось, что Рабьо и Юпамекано изолировали от состава сборной Франции из-за симптомов гриппа.