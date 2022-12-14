Ари: скоро вся Европа будет извиняться перед Россией и признаваться в любви

Бывший нападающий «Краснодара» Ари высказался об отношении Европы к России.

«В Европе Россию сейчас не любят, но скоро все будут признаваться в любви к вашей стране. Скоро всё у всех наладится, вы будете играть в еврокубках — и всё будет как раньше», — цитирует Ари «РБ Спорт».

36-летний форвард выступал за «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар». В июле 2018 года футболист стал гражданином России, после чего провёл два матча в составе национальной команды, но не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Ари хочет снять фильм про Россию для Netflix.