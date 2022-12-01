Жена Хакими отчитала игрока за то, что он долго шёл к ней на трибуну

Актриса Хиба Абук, супруга футболиста сборной Марокко Ашрафа Хакими, отчитала мужа после матча с командой Португалии на чемпионате мира в Катаре.

Актрисе не понравилось, что Хакими обошёл всё поле перед тем, как подойти к ней. Видео с выяснением отношений между супругами стало вирусными.

Напомним, что в четвертьфинале турнира сборная Марокко обыграла команду Португалии со счётом 1:0.

В рамка полуфинального матча марокканцы сыграют с Францией. Игра пройдёт 14 декабря в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт». Начало — в 22:00 мск.

Ранее Хакими обратился к Килиану Мбаппе перед полуфиналом чемпионата мира в Катаре.