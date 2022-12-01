El Gráfico: Бразильской конфедерации футбола предъявлен иск на $200 тыс. из-за ситуации с котом

Бразильской конфедерации футбола (CFB) предъявлено обвинение из-за ситуации с котом на пресс-конференции во время чемпионата мира в Катаре.

По информации El Gráfico, группа бразильских неправительственных организаций и Национальный форум защиты животных и обороны Бразилии подали иск против CFB на $200 тыс.

Напомним, что пресс-атташе латиноамериканской сборной грубо сбросил кота со стола во время пресс-конференции Винисиуса Жуниора. Представитель бразильской команды взял животное за шкирку и скинул его на пол.

Сборная Бразилии вылетела с турнира, проиграв команде Хорватии в четвертьфинале мундиаля.

Ранее сообщалось, что Ришарлисон сделал новую татуировку с изображением себя, Неймара и Роналдо.