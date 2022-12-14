Захарова об однополых парах в фигурном катании: безумная реальность

Представитель российского МИД Мария Захарова высказалась о решении Канадской федерации фигурного катания одобрить однополые дуэты для парного катания и танцев на льду.

«То, что ещё в 2007-м считалось «уморительным» — именно так звучал слоган фильма «Лезвия славы: звездуны на льду», — сегодня уже реальность. И она не уморительная, а безумная. Что дальше? Мужское синхронное плавание уже есть?» — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Канадская федерация фигурного катания изменила правила формирования дуэтов для выступления в парном катании и танцах на льду. Вместо «мужчина» и «женщина» теперь будут использовать понятия «фигурист А» и «фигурист Б» или «партнёры», а в пару теперь смогут встать спортсмены одинакового пола.

Ранее тренер Максим Траньков заявил, что не видит проблем в соревнованиях однополых пар фигуристов.