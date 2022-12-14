Олимпийскую чемпионку Журову не удивило, что Рада просит ввести санкции против неё

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о том, что по требованию Верховной рады Украины она попала в санкционный список.

«Я давно была уверена, что во всех этих списках как политик, а теперь как спортсмен. Тут идет дублирование», цитирует Журову ТАСС.

По словам депутата Госдумы, «когда все это закончится, будет подписан мирный договор».

«Как и эстрадные звезды, спортивные находятся в санкционных списках, и если будет обнуление, то тогда вопрос, сможет ли Украина принимать спортивные соревнования, если они продолжат составлять эти списки», — добавила Журова.

Верховная рада Украины 13 декабря приняла постановление с призывом к Совбезу ввести санкции против 56 знаменитых спортсменов, среди которых большинство — российские. В числе россиян находится Журова, которая была внесена в санкционный список Евросоюзом в 2014 году.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил спортсменов из России от участия в международных турнирах. В июне конгресс организации утвердил это решение, которое будет действовать до особого уведомления.

Ранее глава Союза конькобежцев России заявил об отсутствии подвижек по допуску от ISU.