Ковачич — о судействе в матче ЧМ-2022 с Аргентиной: пенальти убил нас

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич высказался о работе судей на матче 1/2 финала плей-офф чемпионат мира по футболу 2022 года с командой Аргентины.

«Мне трудно даже комментировать. Пенальти, на мой взгляд, убил нас. Но это уже другой разговор. Я никогда не комментировал судейство, но это две грубейшие ошибки судьи», — цитирует Ковачича Index.

При этом он подчеркнул, что Месси провёл феноменальный матч.

«Но мы получили два нелепых гола и остались без финала», — добавил Ковачич.

Аргентина одержала разгромную победу над Хорватией — 3:0. Лионель Месси открыл счёт в матче с пенальти. Аргентинский форвард отличился на 34-й минуте. 11-метровый был назначен после нарушения в штрафной площади голкипера балканской команды Доминика Ливаковича. Также дубль оформил Хулиан Альварес (39-я, 69-я минуты).

В другом полуфинале встретятся Франция и Марокко 14 декабря. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее Месси прокомментировал победу в матче Хорватией.