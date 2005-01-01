Юранович считает Месси лучшим футболистом в мире

Защитник сборной Хорватии Йосип Юранович высказался о поражении национальной сборной в матче 1/2 чемпионата мира в Катаре с командой Аргентины.

«Некоторые моменты были не в нашу пользу. Мы должны сосредоточиться на матче за третье место, перевернуть эту страницу и попытаться собраться, чтобы выиграть бронзу. Чего стоит один только Лео Месси. Для меня он лучший игрок в мире. Когда он получает мяч, он творит чудеса», — цитирует Юрановича 24sata.

Аргентина одержала разгромную победу над Хорватией — 3:0. Лионель Месси открыл счёт в матче с пенальти. Аргентинский форвард отличился на 34-й минуте. 11-метровый был назначен после нарушения в штрафной площади голкипера балканской команды Доминика Ливаковича. Также дубль оформил Хулиан Альварес (39-я, 69-я минуты).

В другом полуфинале встретятся Франция и Марокко 14 декабря. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал матч ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия проявлением гениальности Месси.