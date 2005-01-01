Колосков назвал матч ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия проявлением гениальности Месси

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал результат матча 1/2 финала плей-офф чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Аргентины и Хорватии.

«Месси в очередной раз проявил свою гениальность. Всю игру определял он, а не Хулиан Альварес. Месси отдал ему на пустые ворота, накрутив троих, и отдал немыслимый пас между ногами защитнику. Альвареса особо не было заметно в других играх, а Месси был заметен везде», — цитирует Колоскова ТАСС.

При этом Колосков дал понять, что такого разгромного счёта не ожидал.

«А впечатления просто отличные. Это был такой матч, что не хотелось, чтобы он заканчивался», — добавил он.

Аргентина одержала разгромную победу над Хорватией — 3:0. Лионель Месси открыл счёт в матче с пенальти. Аргентинский форвард отличился на 34-й минуте. 11-метровый был назначен после нарушения в штрафной площади голкипера балканской команды Доминика Ливаковича. Также дубль оформил Хулиан Альварес (39-я, 69-я минуты).

В другом полуфинале встретятся Франция и Марокко 14 декабря. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее Месси прокомментировал победу в матче Хорватией.