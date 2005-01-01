Альварес — о выходе Аргентины в финал ЧМ: отправляемся отдыхать, чтобы провести отличный матч в воскресенье

Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес прокомментировал победу над командой Хорватии в матче 1/2 финала чемпионата мира 2022 года.

«Мы счастливы. Аргентина провела отличную игру. Теперь отправляемся отдыхать, чтобы провести отличный матч в воскресенье», — передает слова нападающего Clarin.

Встреча Аргентины с Хорватией проходила на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле и завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Лионеля Скалони.

Аргентина вышла в финал турнира в Катаре, где сыграет с победителем игры Франция — Марокко.

Ранее сообщалось, что Альварес стал вторым аргентинцем, забившим четыре мяча на одном ЧМ в возрасте до 22 лет.