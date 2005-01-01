Хорватский судья усомнился в справедливости пенальти, назначенного в матче Аргентина — Хорватия

Хорватский судья Бруно Марич поделился мнением о пенальти, назначенном в матче 1/2 финала чемпионата мира 2022 года между сборными Хорватии и Аргентины.

«Я не из тех, кто верит в теории заговора, но должен сказать, что слова Пепе имели смысл. У аргентинской сборной действительно привилегии. Решение судьи на 32-й минуте заставляет так думать. Одиннадцатиметрового не было», — приводит слова Марича Jutarnji.

По мнению судьи, вратарь хорватской сборной Доминик Ливакович не совершал фол.

«Здесь можно было усмотреть только нарушение на голкипере. Жаль, что арбитр принял невероятное решение. Решение, которое напрямую повлияло на результат. Несправедливо и недопустимо!» — сказал он.

На 34-й минуте встречи итальянский арбитр Даниэль Орсато назначил пенальти в ворота Хорватии. Нападающий и капитан Аргентины Лионель Месси реализовал одиннадцатиметровый.

Ранее сообщалось, что Аргентина разгромила Хорватию и вышла в финал ЧМ-2022.