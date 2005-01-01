Аргентина в шестой раз сыграет в финале ЧМ по футболу

Сборная Аргентины одержала разгромную победу над командой Хорватии в матче полуфинала чемпионата мира — 2022 в Катаре.

Встреча на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле завершилась со счётом 3:0.

Дубль оформил нападающий Хулиан Альварес, забив на 39-й и 69-й минутах. Также отличился Лионель Месси, на 34-й минуте реализовав пенальти.

Таким образом, аргентинская команда в шестой раз сыграет в финале мундиалей. В заключительный этап ЧМ она проходила в 1930-м, 1978-м, 1986-м, 1990-м и 2014 годах.

Ранее Месси вышел на первое место по матчам с голевыми действиями на ЧМ.